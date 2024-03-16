16 марта, 12:06Политика
Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России
Фото: телеграм-канал "Правительство России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента РФ при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.
Мишустин принял участие в голосовании в своем кабинете за компьютером. Он напомнил, что россияне могут воспользоваться своим избирательным правом до 17 марта включительно.
"Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у жителей почти трети регионов страны", – подчеркнул министр.
Кроме того, Мишустин оценил электронный способ голосования и назвал его удобным. Он также поблагодарил тех, кто уже поставил отметку в бюллетенях.
"Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у нас следующих поколений", – сказал министр.
В России, в том числе в столице, стартовал второй день голосования на выборах президента России. Граждане по-прежнему могут выбрать наиболее удобный вариант голосования: бумажный или электронный.
Ранее в голосовании приняла участие председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она пришла на участок в Павловской Слободе округа Истра.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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