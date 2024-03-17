Москвичи смогут оплатить билет на фирменные экспрессы баллами программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦППК присоединилась к акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов", благодаря чему участники смогут обменять призовые баллы на скидочный промокод номиналом 500 рублей для покупки билетов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут обменять баллы на промокоды со скидкой на фирменные экспрессы, уточнил перевозчик. Такие поезда быстро довезут пассажиров из Москвы до Тулы, Калуги, Рязани, Владимира или Александрова.

"Если горожане захотят путешествовать по Московской области, то могут отправиться на прогулку в такие города, как Сергиев Посад, Дубна или Орехово-Зуево", – говорится в сообщении.

Победителям направят СМС-сообщения. До 30 апреля им следует активировать код участника на странице акции #ВыбираемВместе2024.

В общей сложности предусмотрено 3,5 миллиона призов. Победители могут рассчитывать на одну тысячу, три тысячи, пять тысяч баллов или умную колонку.

Среди семей Москвы организуют дополнительные розыгрыши. В случае, если оба супруга отдадут свой голос в дистанционном формате, они могут рассчитывать на шанс выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов. В свою очередь, родители несовершеннолетних детей могут получить билеты в парк развлечений. Чтобы принять участие розыгрыше, в личном кабинете на mos.ru должны быть указаны подтвержденные данные о ребенке.

Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе состоится уже 17 марта. Имена победителей станут известны не позднее 10:00. После 12:00 они получат СМС с уведомлением о призе.

Между тем стало известно, что в выборах президента РФ в Москве поучаствовали свыше 4,3 миллиона россиян. Со слов председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, на избирательные участки продолжает приходить большое количество граждан.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: около 50% жителей России считают ДЭГ очень удобным