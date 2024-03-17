СПЧ пока не выявил нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Советом по правам человека (СПЧ) при президенте не выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Совета Валерия Фадеева.

На брифинге в информцентре ЦИК он уточнил, что есть мелкие нарушения, но они быстро и эффективно устраняются.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ беспрецедентен.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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