17 марта, 19:14Политика
Более 19 тыс потенциально опасных воздействий зафиксировали на сайт ЦИК с 15 марта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева
Более 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт Центризбиркома РФ выявили с первого дня голосования на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Игоря Борисова.
По его словам, с 1 января до 15 марта было установлено почти 8 миллионов потенциально опасных атак, включая направленные DDoS-атаки, на сайт.
"Среднего-высокого степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК РФ, в том числе четыре целенаправленные DDoS-атаки в течение 14 минут", – указал член ЦИК.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ беспрецедентен. Она напомнила, что в этом году ДЭГ проводилось только в 29 регионах. По словам главы Центризбиркома, только такому числу возможно было обеспечить полноценную защиту.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Новости часа: обращений о нарушениях на выборах стало в два раза меньше, чем в 2018 году
Читайте также
- В ЦИК заявили о росте числа желающих проголосовать на выборах после случаев провокаций
- Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки