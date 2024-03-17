Более 19 тыс потенциально опасных воздействий зафиксировали на сайт ЦИК с 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Более 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт Центризбиркома РФ выявили с первого дня голосования на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Игоря Борисова.

По его словам, с 1 января до 15 марта было установлено почти 8 миллионов потенциально опасных атак, включая направленные DDoS-атаки, на сайт.

"Среднего-высокого степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК РФ, в том числе четыре целенаправленные DDoS-атаки в течение 14 минут", – указал член ЦИК.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ беспрецедентен. Она напомнила, что в этом году ДЭГ проводилось только в 29 регионах. По словам главы Центризбиркома, только такому числу возможно было обеспечить полноценную защиту.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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