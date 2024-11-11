В Рособрнадзоре заявили об изменении формы ОГЭ в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Форма ОГЭ изменится в ближайшие годы. Тем не менее речи об отмене экзамена не идет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках Всероссийской встречи с родителями.

По словам главы ведомства, изменениям также будут подлежать расчет оценки за экзамен и выбор предметов. Он отметил, что нынешний вид экзамена уже устарел.

Вместе с тем руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что в настоящий период средний балл аттестата при поступлении в техникум по стране становится все ближе к пятерке.

"Это уже вопрос, связанный с тем, что отбор в техникумы не такой прозрачный и объективный, как при сдаче ЕГЭ", – цитирует его ТАСС.

По словам Музаева, школы также должны понимать, в какой класс лучше направлять учиться ребенка – в профильный или в универсальный. При этом для колледжей и техникумов становится важным учет не среднего балла за аттестат, а оценки, которую потенциальный студент имеет по направлению подготовки.

В связи с этими фактами форма экзамена действительно требует изменений, но "отменять экзамен точно никто не собирается", резюмировал глава ведомства.

Ранее Музаев подчеркивал, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников. Он напомнил о случаях, когда выпускнику дают "красивый" аттестат, чтобы он не шел в десятый класс, а поступил в колледж. При этом во время приемной кампании ученик будет конкурировать с более сильными детьми, у которых в аттестате стоят объективные оценки. По мнению главы Рособрнадзора, в дальнейшем это неравноправие будет раздражать и становиться все более очевидным.