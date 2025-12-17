Форма поиска по сайту

17 декабря, 17:12

Московские ветеринары спасли пожилую собаку с воспалением матки

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Московские ветеринары спасли жизнь 13-летней собаке по кличке Жуля, сообщили в телеграм-канале ГБУ "Мосветобъединение".

Хозяйка обратилась в Бабушкинскую ветклинику, заметив, что ее питомец потерял активность, перестал есть и пить.

Терапевт Софья Хорева поставила диагноз пиометра – гнойное воспаление матки. Он подтвердился при проведении УЗИ органов брюшной полости.

Жуле провели все необходимые анализы крови и эхокардиограмму, противопоказаний к наркозу не выявили, после чего приняли решение о срочной операции. Хирург Сергей Кондратьев успешно прооперировал собаку.

Благодаря своевременной помощи состояние Жули стабилизировалось.

Ранее в Москве помогли кошке Ксюше с застрявшим крючком в лапе. Она наступила на острый предмет дома. В Донской ветеринарной клинике врач Ксения Законова извлекла крючок и обработала рану.

Ветеринары посоветовали хранить рыболовные снасти в закрытых ящиках и не подпускать к ним питомцев, так как запах привлекает животных. Также не рекомендуется самостоятельно вытаскивать крючки из мягких тканей питомцев – лучше обратиться к специалистам.

животныегород

