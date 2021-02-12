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В мире

09:26

В Японии появится министр по проблемам одиночества

за рубежом

Фото: ТАСС/Eugene Hoshiko/AP

В Японии появится должность министра по проблемам одиночества, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что премьер-министр страны Есихидэ Суга встретился с министром по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, которому поручил совмещать свой основной пост с новой должностью.

По словам Сакамото, необходимость учреждения министерства по проблемам одиночества связана с ростом количества самоубийств в Японии – впервые за 11 лет показатель увеличился на 3,7%, всего в течение года покончили жизни самоубийством 20,9 тысячи японцев. Эта проблема связана с пандемией и ее ограничениями.

Ранее в Великобритании был учрежден аналогичный пост "министра по одиночеству". Он также возглавляет правительственную группу, которая будет разбираться с проблемами одиноких людей. Кроме того, в Британии существует министерство по предотвращению самоубийств.

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