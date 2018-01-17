Тереза Мэй учредила пост "министра по одиночеству"

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Пост "министра по одиночеству" учредила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать переживать одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких, тем кому не с кем поговорить, поделиться своими мыслями и опытом", – сказала Мэй, передает "Газета.ру".

На новую должность назначили замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. Она возглавит правительственную группу, которая будет разбираться с проблемами одиноких людей.

Кроме того, для борьбы с одиночеством правительство намеревается разработать специальную стратегию и финансировать организации, работающие над объединением людей.

Ранее в Польше решили создать пост министра борьбы со смогом. Ему будет поручено осуществлять контроль и координировать деятельность всех министерств, которые ответственны за борьбу с загрязнением воздуха.