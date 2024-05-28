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28 мая, 09:20

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ФСБ: Запад запускает фейки для дестабилизации граничащих с Украиной регионов

В ФСБ заявили, что Запад запускает фейки для дестабилизации граничащих с Украиной регионов

Фото: depositphotos/Grigorenko

Иностранные неправительственные организации и масс-медиа распространяют фейки против РФ для дестабилизации российских регионов, граничащих с Украиной. Об этом РИА Новости заявил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы России ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил, что, несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, жители приграничья активно помогают пограничникам защищать и охранять рубежи России. Также созданы и действуют отряды добровольцев, которые выявляют значительное число нарушений правовых режимов, установленных на госгранице, указал Кулишов.

Ранее генерал армии сообщил, что спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у границ РФ. С его слов, всего с начала СВО пограничники вместе с ВС России пресекли 29 попыток проникновения на территорию РФ украинских ДРГ и вооруженных формирований. Обстановка на госгранице двух стран до сих под остается напряженной, подчеркнул Кулишов.

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