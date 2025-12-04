Форма поиска по сайту

04 декабря, 05:50

Политика
Bloomberg: Италия изменила позицию по закупкам оружия для Украины

Власти Италии резко изменили свою позицию по оружию для Киева – СМИ

Фото: depositphotos/jukai5

Слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о приостановке участия страны в программе поставок оружия Украине свидетельствует о пересмотре Римом своей политики военной помощи Киеву. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg.

Таяни отмечал, что участие Италии в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины является преждевременным. Он также выражал надежду, что в скором времени Киеву больше не понадобится оружие.

Авторы статьи указывают, что правительство Италии резко изменило свою позицию, когда у страны закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит закупать оружие для Украины, несмотря на мирные усилия США.

При этом в 2024 году доходы 100 крупнейших компаний – производителей оружия составили рекордные 679 миллиардов долларов. Резкий рост выручки возник на фоне стремления стран к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. Глобальные доходы от продажи оружия взлетели в том числе в связи с повышением спроса из-за конфликта на Украине.

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

