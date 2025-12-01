Крупнейшие производители оружия заработали 679 млрд долларов в 2024 году

Фото: depositphotos/11354851

Доходы 100 крупнейших компаний – производителей оружия составили рекордные 679 миллиардов долларов в прошлом году. В реальном исчислении это означает рост на 5,9% по сравнению с 2023 годом, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Резкий рост доходов производителей оружия возник на фоне стремления стран к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. Глобальные доходы от продажи оружия взлетели в связи с повышением спроса из-за конфликта на Украине и военных действий в секторе Газа, а также на фоне глобальной и региональной геополитической напряженности.

Годовой рост наблюдался во всех регионах мира, представленных в рейтинге топ-100, хотя основная часть пришлась на европейские и американские компании. Исключением стали лишь Азия и Океания. В докладе говорится, что проблемы в оборонной промышленности Китая привели к снижению общего регионального показателя.

Ранее сообщалось, что Россия поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57. Самолет предназначен для уничтожения всех видом воздушных, наземных и наводных целей. Истребители уже приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют лучшие качества, а заказчик доволен.

В России также испытали личное кинетическое орудие для уничтожения дронов "Изделие 545". Тесты проводились в рамках проекта "Новые русские технологии". Изобретение способно уничтожать дроны всех типов в радиусе 100–150 метров с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца.