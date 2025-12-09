Форма поиска по сайту

09 декабря, 14:35

Политика
France 24: жена Макрона оскорбила феминисток, выступавших против изнасилований

Жена Макрона грубо высказалась в адрес феминисток, выступавших против изнасилований

Фото: ТАСС/POOL/LUDOVIC MARIN

Жена французского президента Эммануэля Макрона Брижит оказалась в центре скандала после резких высказываний в адрес феминисток, выступавших против изнасилований. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на France 24.

По данным журналистов, супруга Макрона 7 декабря посетила концерт юмориста Ари Абиттана, выступление которого ранее было сорвано феминистками. Она поддержала его, когда он признался в том, что боится выходить на сцену. В этот момент жена французского лидера позволила себе грубые выражения в адрес представительниц феминистического движения.

"Если эти грязные ***** здесь, мы их выгоним!" – заявила она.

Ее слова были записаны на камеру и вызвали бурную реакцию в соцсетях. Феминистки превратили оскорбление в популярный хэштег.

Команда Макрона попыталась смягчить ситуацию, заявив, что первая леди критиковала лишь радикальную часть движения, однако это не помогло. Общественность усомнилась, достойна ли супруга президента звания первой леди Франции.

В сентябре 2024 года две француженки – журналистка Наташа Рей и "медиум" Амандин Руа – были оштрафованы за распространение клеветы в отношении Брижит. В частности, они утверждали, что первое имя супруги Макрона – Жан-Мишель Тронье (имя брата первой леди Франции). Он якобы женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озье – первый муж Брижит), после чего сменил пол.

В июле этого года Рей была оправдана апелляционным судом. Однако в январе американская активистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что Брижит была рождена мужчиной.

В июле Оуэнс сообщала, что президент США Дональд Трамп просил ее прекратить расследование, однако она хотела объяснить, что уже собрала сведения о враче первой леди Франции, который специализируется на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.

В сентябре жена Макрона намеревалась представить в суде доказательства, что она женщина. В иске о клевете планировалось привести заключения экспертов, которые "имеют научный характер".

В конце октября стартовал процесс по делу о кибербуллинге в отношении Брижит. Перед судом во Франции предстали 10 человек. СМИ утверждали, что все они распространяли в соцсетях информацию о том, что первая леди якобы является трансгендерной женщиной.

Брижит и Эммануэль Макрон подали в суд на блогера и журналистку из США Кэндис Оуэнс

