RTL: во Франции 10 человек предстали перед судом по делу о кибербуллинге жены Макрона

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

В Париже стартовал процесс по делу о кибербуллинге в отношении супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит. Перед судом предстали 10 человек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на RTL.

Уточняется, что на скамье подсудимых находятся 8 мужчин и 2 женщины в возрасте от 41 года до 60 лет, в том числе муниципальный депутат из Соны и Луары, парижский галерист, преподаватель из Сены и Марны, а также представители конспирологической интернет-среды.

Как утверждает СМИ, все они распространяли в социальных сетях информацию о том, что первая леди якобы является трансгендерной женщиной. При этом публикации сопровождались оскорбительными комментариями.

Кроме того, часть подсудимых активно распространяла материалы американской активистки Кэндис Оуэнс.

В сентябре 2024 года журналистка Наташа Рей и "медиум" Амандин Руа были оштрафованы за распространение клеветы в отношении Брижит. По словам журналистки, первое имя супруги Макрона – Жан-Мишель Тронье (имя брата первой леди Франции). Он якобы женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер – первый муж Брижит). После этого Тронье сменил пол.

В июле этого года апелляционный суд полностью оправдал Рей. Судьи отметили, что большая часть ее заявлений не соответствует юридическим критериям клеветы.

Кроме того, в январе Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной. Она утверждала, что собрала сведения о том, что Брижит на самом деле никогда не существовало. Журналистка также добавила, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее.

В июле Оуэнс заявила, что президент США Дональд Трамп просил ее прекратить расследование, однако она хотела "донести правду" и объяснить ему, что у первой леди Франции есть врач, специализирующийся на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.

В сентябре стало известно, что Брижит представит в суде доказательства, опровергающие утверждения журналистов о том, что она родилась мужчиной. В иске о клевете приведут заключения экспертов, которые "имеют научный характер".