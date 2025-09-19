Жена Макрона представит в суде доказательства, что она женщина

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMED BADRA

Французский президент Эммануэль Макрон и его жена Брижит представят в суде доказательства, опровергающие утверждения журналистов о том, что первая леди Франции родилась мужчиной. Об этом сообщил адвокат супругов Том Клэр в подкасте BBC Fame Under Fire.

Он уточнил, что в иске о клевете представят заключения экспертов, которые "имеют научный характер". Клэр также рассказал, что Брижит Макрон находит обвинения в свой адрес крайне расстраивающими. По ее мнению, они отвлекают лидера Франции от его обязанностей.

В сентябре прошлого года журналистка Наташа Рей и "медиум" Амандин Руа были оштрафованы за распространение клеветы в отношении Брижит. По словам журналистки, первое имя супруги Макрона – Жан-Мишель Тронье (имя брата первой леди Франции).

Рей заявила, что он якобы женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер – первый муж Брижит), а в браке появились трое детей. После этого Тронье якобы сменил пол.

Тем не менее в июле этого года апелляционный суд Франции полностью оправдал Рей. Судьи отметили, что большая часть ее заявлений не соответствует юридическим критериям клеветы. Исключением стало утверждение о "развращении" французского лидера, которое было основано на разнице в возрасте и их знакомстве в школьные годы.

Кроме того, в январе текущего года журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной. Она утверждала, что собрала сведения о том, что Брижит на самом деле никогда не существовало.

При этом журналистка писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она считает, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

В июле Оуэнс заявила, что президент США Дональд Трамп просил ее прекратить расследование, однако она хотела "донести правду" и объяснить ему, что у первой леди Франции есть врач, специализирующийся на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.