Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия несет невосполнимые потери, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на площадке YouTube.

По словам политика, ВСУ не могут противостоять ударной мощи российских ракет. Он заявил, что поражение становится тотальным.

"В один удар наносятся практически невосполнимые потери", – добавил Соскин.

Он также обратил внимание, что украинское командование продолжает выступать с пустыми высказываниями. Ситуация не изменится и после назначения нового министра обороны страны, резюмировал он.

Ранее американские СМИ сообщали, что западная военная техника, поставляемая ВСУ, стала легкой мишенью для российской артиллерии, в связи с чем украинские войска начали бросать ее.

Отмечалось, что в начале контрнаступления в июне боевая техника не могла передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолетов, противотанковых ракет и артиллерии.



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