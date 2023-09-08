Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки "Центр" отразили пять атак украинской армии на краснолиманском направлении, в том числе 12-й бригады спецназначения "Азов" (признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в РФ). Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов", – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что боевые действия разворачивались в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 бойцов.

Авиация нанесла пять ударов по вражеским позициям, в том числе по четырем командно-наблюдательным пунктам. Кроме того, было вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских позиций противника.

Ранее украинская армия за одну ночь потеряла порядка 100 бойцов в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Подразделения ВС РФ наносили по противнику массированное огневое поражение.

До этого российские войска уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР. Кроме того, было отражено четыре вражеских атаки на донецком направлении в районе сел Клещеевка и Веселого. До 225 украинских боевиков были убиты или ранены.



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