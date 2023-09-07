ВСУ за ночь потеряли порядка 100 бойцов в районе Работина и Вербового

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия за ночь потеряла порядка 100 бойцов в районе населенных пунктов Вербовое и Работино, сообщает RT со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

"Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение", – поделился он.

По словам Балицкого, Вооруженные силы Украины также потеряли девять арторудий, два миномета, два танка и три БПЛА.

Днем ранее врио губернатора Запорожской области сообщил об отходе ВС РФ из села Работино. По его словам, это произошло из-за отсутствия смысла держаться "на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться". Он уточнил, что российские силы заняли более выгодные позиции, расположенные на возвышенности.

ВСУ нанесли удар по мирным жителям в Запорожской области