Американский сенатор считает, что США вот-вот бросят Украину

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Сенатор конгресса Соединенных Штатов от правящей Демократической партии Крис Мерфи (от штата Коннектикут) не сомневается, что США в скором времени бросят Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мерфи, между республиканцами и демократами продолжаются разногласия насчет запроса американской администрации на выделение средств из бюджета для помощи Украине. Он утверждает, что отказ от финансирования может привести к тому, что Россия вторгнется в Европу. И тогда республиканцы "будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми", отметил сенатор.

Кроме того, сенатор-демокат Крис Кунс (от штата Дэвавэр) заявил, что конгресс может отказать в дальнейших крупных расходах на Киев. Однако, по его словам, Украина отчаянно нуждается в том, чтобы США продолжали держать свое слово.

Ранее американский президент Джо Байден подчеркнул, что для страны будет абсолютным сумасшествием не согласовать новую помощь Украине. Он уверен, что провал в вопросе поддержки Киева является неправильным и встает против интересов Штатов.

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