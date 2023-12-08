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Из всего объема военной помощи Вашингтона Киеву 90% были потрачены в самих Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Данные средства, по его словам, потратили на производство передаваемого ВСУ вооружения. Это создало больше рабочих мест в США, а также увеличило рост американской экономики, добавил Блинкен.

По этой причине Соединенным Штатам нужно продолжать предоставлять военную поддержку Киеву, заявил госсекретарь.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США через несколько недель исчерпают свои ресурсы для помощи Украине, после чего Вашингтон уже не сможет предоставлять Киеву какую-либо военную поддержку.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты являются "локомотивом" для Украины, поощряя ее на конфликт. Он также допустил, что споры по вопросу поддержки Киева между американскими политиками могут отразиться на европейской позиции в отношении помощи Украине.

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