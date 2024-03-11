В Киеве заявили, что рассматривают "план С" из-за задержки западной помощи

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Задержка военной и финансовой помощи со стороны Запада вынуждает Киев рассматривать не только "план Б", но и "план С". Об этом заявила депутат Рады, глава комитета парламента по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в интервью Financial Times.

По ее словам, основной план Украины заключался в том, что новая помощь от США и Евросоюза начнет поступать в январе 2024 года. На сегодняшний же день киевские власти практически достигли предела своих возможностей, так как все внутренние ресурсы используются для финансирования армии.

Пидласа не уточнила содержание запасных планов, однако отметила, что Украина ведет переговоры о дополнительной поддержке с прочими странами G7, в частности, с Японией и Канадой. Кроме того, в Киеве рассматривают возможность сократить невоенные расходы и повысить налоги.

Депутат отметила, что большинство из этих мер будут "неприятны" населению. Она добавила, что власти Украины уже готовятся к повторению ситуации с задержкой помощи от США в следующем году.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что государства Евросоюза планируют выделить Киеву 21 миллиард евро военной помощи в 2024 году. По данным европейского политика, всего с начала СВО на Украине страны ЕС уже выделили Украине оружия и боеприпасов на общую сумму 28 миллиардов евро.

До этого СМИ писали о том, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон может в марте-апреле этого года вынести на голосование законопроект о новом бюджете, который в том числе предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи.

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