ЕС планирует выделить Украине 21 млрд евро военной помощи

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Государства Евросоюза (ЕС) планируют выделить Киеву 21 миллиард евро военной помощи в 2024 году. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в ходе своего визита в украинскую столицу, пишет ТАСС.

"Эта цифра основана на частичных данных, так что реальный объем может оказаться даже больше", – добавил он.

По данным европейского политика, всего с начала СВО на Украине страны ЕС уже выделили Украине оружия и боеприпасов на общую сумму 28 миллиардов евро. Он напомнил, что 4,5 миллиарда евро Украина получит в марте, а еще 1,5 – в апреле.

Ранее Домбровскис сообщал, что ЕК и Европейский инвестиционный банк планируют вложить 1,5 миллиарда евро в объекты транспортной инфраструктуры в Центральной Азии с целью построить транспортный коридор для обхода России.

Летом 2023 года стало известно, что ЕС выделил Киеву еще 1,5 миллиарда евро на ремонт инфраструктуры. При этом, по словам Домбровскиса, фонд помощи Украине в размере 50 миллиардов евро почти на две трети будет состоять из кредитов.