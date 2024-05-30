NYT: Байден скоро разрешит Украине наносить удары по территории РФ

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Американский президент Джо Байден скоро изменит свою позицию и разрешит Украине наносить удары по российской территории с помощью западного вооружения. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.

Собеседники издания рассказали, что изменение позиции Байдена неизбежно, несмотря на риск эскалации украинского конфликта. Советники лидера США указали, что в Белом доме уже начали переоценивать действующую политику, назвав это "очень оживленным процессом". Газета уточнила, что в случае снятия ограничений Соединенные Штаты могут выставить Украине новые требования, в том числе по поводу выбора целей вне приграничных областей РФ.

Бывший американский военный чиновник Сет Джонс, который возглавляет программу международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сказал, что после недавней поездки в Киев он обеспокоен решением не снимать ограничения. Опасения относительно эскалации конфликта "сильно преувеличены", считает он.

По его словам, "у Украины есть законная военная потребность ослабить способность России вести войну", нанося удары по нефтедобывающим объектам и электростанциям. Джонс добавил, что Штаты сделали то же самое с Германией и Японией в ходе Второй мировой войны.

В свою очередь, политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik рассказал, что попытки Киева наносить удары по российским системам раннего оповещения о ракетном нападении могут дестабилизировать обстановку. По его мнению, эти объекты не вовлечены в поддержку РФ в военных действиях против Украины, однако они являются чувствительными местами, так как Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, способными снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против Штатов.

Эксперт подчеркнул, что удары по российским радиолокационным станциям Киев самостоятельно наносить не может. Он уверен, что наведение находится в руках США – это спутниковая группировка, самолеты-разведчики, беспилотные самолеты-разведчики. Доступа к этой системе у украинцев нет, добавил Батурин.

По мнению политолога, заявление США, сделанное в прессе анонимным американским чиновником, о том, что Вашингтон обеспокоен попытками Киева наносить удары по российским системам раннего оповещения о ракетном нападении, является прикрытием той ситуации, что есть на самом деле. А ситуация заключается в том, что американцы идут на эскалацию, прикрываясь украинцами – якобы это они наносят удары по объектам радиолокационной системы, объяснил Батурин.

"Речь идет об информационной операции прикрытия. Потому что подобные заявления должны делать официальные лица, а не идти от лица анонимных источников", – подытожил эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории РФ. Он сказал, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН и международным правом и в том числе может атаковать легитимные военные цели на российской территории.