Китай объявил в розыск трех агентов АНБ США

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Управление общественной безопасности города Харбин в КНР объявило в розыск трех сотрудников Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов по делу о кибератаках, сообщает китайское издание "Синьхуа".

Данное решение было принято в целях пресечения преступлений, связанных с кибератаками и хищением конфиденциальной информации жителей Китая иностранными силами. Кроме того, это позволит улучшить эффективность защиты национальной кибербезопасности, безопасности жизни и имущества людей.

В розыск были объявлены Кэтрин А. Уилсон, Роберт Дж. Снеллинг и Стивен У. Джонсон. За информацию о подозреваемых китайские правоохранители объявили вознаграждение.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью журналистам, что Вашингтон не рассматривает разрыв торговых отношений с Пекином, но допускает такое развитие событий. Это связано с нарастающими проблемами между двумя странами.