Норвежская НПО The Independent Barents Observer AS признана нежелательной в РФ

Фото: depositphotos/cookelma

Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность иностранной неправительственной организации (НПО) The Independent Barents Observer AS. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на сайте.

В ГП отметили, что владея онлайн-газетой с похожим названием, The Independent Barents Observer AS активно участвует в информационных атаках на Россию. Коллектив интернет-издания состоит из малоизвестных, но громко сочувствующих киевскому режиму "независимых обозревателей", пояснили в надзорном ведомстве. В основном это сбежавшие в Европу после начала спецоперации иноагенты, которые открыто поддерживают санкционную политику западных стран и выступают за наращивание военного присутствия НАТО у российских границ.

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ созданный Советом Европы реестр Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine. По информации ведомства, действия организации нацелены на разрушение территориального единства РФ, подрыв экономических основ страны и дестабилизацию в социально-политической сфере. Также на сайте реестра размещены материалы, дискредитирующие внутриполитические действия России и ВС РФ.