Генпрокуратура признала нежелательными в России две бельгийские НПО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Две неправительственные организации из Бельгии Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и European Liberal Youth признаны нежелательными в России. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Генпрокуратуры.

"С начала СВО "Альянс демократов и либералов" выступает за международную изоляцию России, усиление санкционного давления, оказание неограниченной финансовой и военной помощи киевскому режиму", – пояснили решение в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной в России созданный Советом Европы реестр Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine.

По информации ведомства, действия организации нацелены на разрушение территориального единства России, подрыв экономических основ страны и дестабилизацию в социально-политической сфере. Также на сайте реестра размещены материалы, дискредитирующие внутриполитические действия и ВС РФ.