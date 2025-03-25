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25 марта, 08:31

Политика

The European Leadership Network признана нежелательной в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура России признала деятельность международной неправительственной организации (НПО) The European Leadership Network нежелательной на территории страны. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

НПО была создана в 2011 году бывшим британским дипломатом. Ее основными задачами были обозначены разработка и предоставление эффективных решений в сфере политики и безопасности. При этом финансовую поддержку организации оказывают НАТО, МИД Великобритании и Финляндии, а также Фонд имени Генриха Белля (деятельность признана нежелательной в РФ).

Однако в действительности основными целями The European Leadership Network являются продвижение идеи расширения Альянса, распространение антироссийской повестки и демонстрация поддержки преступлений украинских неонацистов, пояснили в Генпрокуратуре.

На своих информационных ресурсах организация размещает материалы, в которых страны, не согласные с политикой "коллективного Запада", называются агрессорами, а цели специальной военной операции – захватническими.

Кроме того, для сбора информации и работы с молодежью было создано подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. Оно активно финансируется, в том числе организациями, которые считаются нежелательными в стране, такими как Фонд Карнеги за Международный Мир и Фонд имени Фридриха Эберта.

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной в России деятельность датской организации Rasmussen Global (RG). Ее основатель, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, внес вклад в антироссийскую пропаганду.

Более того, после начала спецоперации представители организации развернули полномасштабную агиткампанию по мобилизации помощи Украине. Также RG, работая под вывеской консалтингового агентства, призывала западные страны конфисковать замороженные российские активы.

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