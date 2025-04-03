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03 апреля, 09:37

Политика

Две организации Элтона Джона признали нежелательными в России

Фото: ТАСС/АР/Alberto Pezzali

Две неправительственные организации с одинаковым названием Elton John AIDS Foundation, основателем которых является британский певец Элтон Джон, признаны нежелательными на территории России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Первая организация появилась в США в 1992 году. Через год Джон зарегистрировал компанию с таким же названием уже в Великобритании.

Изначально Elton John AIDS Foundation была создана для поддержки объединений, занимающихся профилактикой и борьбой со СПИДом, уточнили в Генпрокуратуре. Однако в действительности она активно продвигает идеи нетрадиционных сексуальных отношений и "западных моделей семьи" (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), уточнили в Генпрокуратуре.

Более того, с начала спецоперации России на Украине организация участвовала в антироссийской кампании, проводимой западными странами, и тесно сотрудничала с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов.

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной в России деятельность датской организации Rasmussen Global (RG). Ее основатель, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, внес вклад в антироссийскую пропаганду.

Кроме того, после начала СВО представители организации развернули полномасштабную агиткампанию по мобилизации помощи Украине. Также RG, работая под вывеской консалтингового агентства, призывала западные страны конфисковать замороженные российские активы.

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