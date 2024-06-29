Пять человек погибли при атаке украинского коптера в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек, среди которых два ребенка, погибли при атаке украинского коптера в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.

"Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребенка", – написал он.

Смирнов сообщил, что еще 2 члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

В ночь на 28 июня девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. В результате ЧП никто не пострадал, все оперативные службы работают на месте событий.

Кроме того, из-за атаки беспилотника пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области. Губернатор региона Максим Егоров сообщил, что на данный момент возгорание локализовано, а ситуация находится под контролем.