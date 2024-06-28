Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета БПЛА, на данный момент возгорание локализовано. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем телеграм-канале.

"Сегодня в 04:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу", – написал он.

Егоров заявил, что тушение осуществляется силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами, оперативно прибывшими на место.

Губернатор подчеркнул, что обошлось без жертв. По его словам, от нефтебазы до ближайшего населенного пункта – три километра, однако, в случае необходимости, будет проведена эвакуация жителей, для которой все готово.

"Ситуация под контролем", – резюмировал он.

Ранее территория нефтебазы в Ростовской области загорелась рано утром 18 июня после атаки четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Площадь возгорания составляла 3 200 кубических метров. Спустя сутки на территории нефтебазы усложнилась ситуация с ликвидацией огня. Там разгерметизировался второй резервуар с нефтепродуктами.

