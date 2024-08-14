В России сборы фильма "Собиратель душ" превысили 300 млн рублей

Фото: кадр из фильма "Собиратель душ"; режиссер – Осгуд Перкинс/производство – C2 Motion Picture Group, Oddfellows Entertainment, Range Media Partners, Saturn Films, Traffic

В России кассовые сборы фильма "Собиратель душ" режиссера Осгуда Перкинса превысили 300 миллионов рублей. Картина вышла на экраны 25 июля, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на данные сайта ЕАИС.

По состоянию на 14 августа фильм заработал уже 305 миллионов 162 тысячи рублей. При этом в день премьеры "Собиратель душ" смог получить 25 миллионов рублей.

Сюжет фильма рассказывает историю агента ФБР Ли Харкера, которая расследует серию преступлений серийного маньяка. В фильме снялись Алисия Уитт, Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Лиза Чандлер и Эрин Бойес.

С 25 по 28 июля "Собиратель душ" заработал 121 миллион рублей. На тот момент картина вышла в лидеры кинопроката в России. Однако с 8 по 11 августа первое место в прокате занял боевик "Бордерлендс", сместив "Собиратель душ" на вторую строчку. Фильм является экранизацией одноименной компьютерной игры.