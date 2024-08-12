Американский боевик "Бордерлендс" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

кадр из фильма "Бордерлендс"; режиссер – Элай Рот; производство – 2K Games, Arad Productions, Gearbox Studios, Lions Gate Films, Media Capital Technologies, Picturestart



Фантастический боевик "Бордерлендс" занял первое место в прокате стран СНГ и России, заработав 77,5 миллиона рублей в минувшие выходные, с 8 по 11 августа, передает портал kinobusiness.com.

Фильм является экранизацией одноименной компьютерной игры в жанре фантастического шутера от первого лица, которая вышла еще в 2009 году. Главные роли в нем исполнили Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Джейми Ли Кертис, Хейли Беннетт и Кевин Харт.

Второе место занял канадско-американский триллер "Собиратель душ", собрав 35,8 миллиона рублей. В центре сюжета молодой агент ФБР Ли Харкер, которая расследуют дело серийного убийцы. В картине снялись Алисия Уитт, Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд и другие.

На третьем месте оказалась российская лента "Мой дикий друг", заработав 27,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о семикласснике Саше Меньшикове, который спасает лисенка от браконьеров. В фильме снялись Юля Александрова, Елисей Чучилин, Юрий Колокольников и другие.

В свою очередь, кинокомикс "Дэдпул и Росомаха" занял второе место в прокате стран СНГ с результатом 44,7 миллиона рублей, при этом не выйдя в кинотеатрах России и Белоруссии. В третьей части к своим ролям вернулись Райан Рейнольдс, Хью Джекман и Дафни Кин.

Между тем в России возрос спрос на мерч Гарри Поттера. Это объясняется тем, что у главного героя 31 июля был день рождения. Вместе с тем в этом году отмечалось 20 лет со дня выхода третьей части серии фильмов "Узник Азкабана".

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