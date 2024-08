Жора Крыжовников снимет сериал "Москва слезам не верит"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Креативный продюсер "НМГ Студии" Жора Крыжовников анонсировал съемки сериала, который будет посвящен Москве, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

В данном проекте Крыжовников возьмет на себя роли режиссера, сценариста и продюсера. Сериал должен стать переосмыслением известной советской мелодрамы "Москва слезам не верит" и получит название "МСНВ".

"Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит... Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности – всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела "наша саванна", как говорилось в одном мультфильме", – отметил он, комментируя работу над созданием сериала.

В центре сюжета окажется девушка, которая приезжает в современную Москву с ребенком на руках.

