THR: звезда "Гарри Поттера" Фелтон снимется в фильме российского режиссера

Актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов "Гарри Поттер", снимется в хорроре 35-летнего режиссера Кирилла Соколова They Will Kill You. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, съемки начнутся в середине сентября.

Фильм расскажет о домработнице, которая выходит на работу в одной из высоток Нью-Йорка. В результате женщина попадает в тайное сообщество, связанное с исчезновениями людей.

В фильме снимутся обладательница премий "Оскар", BAFTA, двух премий "Эмми" и трех "Золотых глобусов" Патриша Аркетт, а также Зази Битц. Продюсировать фильм будут Энди и Барбара Мускетти, производством займется независимая кинокомпания Nocturnal Pictures.

Проект станет голливудским дебютом российского постановщика, снявшего ранее черную комедию "Папа, сдохни" с Виталием Хаевым, Александром Кузнецовым и Михаилом Горевым.

Студия A24 ранее сообщила о готовящейся новеллизации слэшеров X, "Пэрл" и "Максин XXX" Тая Уэста. Автором выступит писатель Тим Ваггонер, известный работой в жанрах хоррора и фэнтези. Планируется, что X выйдет 24 сентября, "Пэрл" – 19 ноября, а "Максин" издадут в начале 2025 года.