Суд Петербурга взыскал с Милонова 150 тыс руб за обвинения в измене Родине

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В Санкт-Петербурге суд взыскал с депутата Госдумы Виталия Милонова 150 тысяч рублей за обвинения в измене Родине. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов города.

Суд рассмотрел иск Ирины Воскобойниковой к Милонову, где она просила признать сведения о ней как об изменнике Родины не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. Также она просила обязать опровергнуть данную информацию в телеграм-канале Милонова и взыскать с него моральный вред в размере 1 миллиона рублей.

Суд требования удовлетворил частично.

Ранее Милонов также назвал изменой Родине романтизацию турецких сериалов. По его словам, производство отечественных аналогов таких сериалов должно быть расценено как госизмена. Милонов добавил, что турецкий кинематограф не представляет никакой художественной ценности.

При этом парламентарий не считает, что отечественные производители кино и сериалов должны изображать русских мужчин в как можно более привлекательном свете, так как они "и так хороши".