Певицу Ханну укусила акула на Багамах

Российскую певицу Ханну укусила рифовая акула на Багамах. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Певица разместила в соцсети несколько фотографий с острова Эксума. По ее словам, она "давно мечтала побывать в этом нереально красивом месте и сделать эту известную и очень долгожданную фотку с акулами для галочки".

Однако встреча с хищницами прошла не совсем так, как ожидалось. Ханна пожаловалась подписчикам, что одна их акул укусила ее за большой палец ноги, видимо, приняв его за малька из-за педикюра блестящего серебряного цвета.

"Палец на месте, не переживайте", – успокоила поклонников Ханна. "У них маленькие зубки и очень глубоко во рту, это все лишь рифовые акулы, и опасности они не представляют", – пояснила певица.

Она посоветовала подписчикам беречь пальцы при встрече с рифовыми акулами.