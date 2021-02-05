В Новой Зеландии рыбак подрался с акулой из-за улова

Видео: youtube.com/3W Daily

Акула напала на рыбу, которую поймал аквалангист в Новой Зеландии. Хищница едва не откусила руку 18-летнего Джахмона Уилсона, когда воровала улов, сообщает News.ru

Молодой человек смог снять видео, подтверждающее его историю. Сначала в кадре появилась его удочка, которую что-то тянуло, а через несколько секунд к нему подплыла акула.

Аквалангист попытался отбиться от нее рукой, хищница проплыла в нескольких сантиметрах от него. В скором времени акула потащила рыбу.

"Она захотела бесплатно поесть. Очень напористая и уверенная в себе акула", – отметил рыбак после нападения.

Ранее серфер рассказал, как выжил после атаки акулы. Медики, в свою очередь, отметили, что подобные случаи в Австралии случаются регулярно.