Сергей Собянин: новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную

В Бутырском районе запустили новую дорогу, которая соединила улицы Добролюбова и Складочную. Об этом в мессенджере МАХ сообщил Сергей Собянин. Дорога проходит под путями МЦД-2, что упростило съезд на Третье транспортное кольцо.

С открытием дороги появилась дополнительная связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом. Снизилась нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую. Созданы дополнительные маршруты для автомобильного и наземного городского транспорта.

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