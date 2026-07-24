Эксперт заявил, что новые ограничения Пентагона не изменят работу российских НИИ

Решение Пентагона о включении 33 российских вузов и НИИ в список организаций, угрожающих национальной безопасности США, в первую очередь затронет американских ученых. Об этом заявил вице-президент по статегическим партнерствам Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников.

По его словам, теперь исследователи из США не смогут получать финансирование на совместные проекты с учреждениями из списка и будут вынуждены искать средства в других научных фондах.

В мае 2023 года США уже вводили санкции против ряда российских вузов и НИИ, запретив американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.