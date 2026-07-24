Беспилотный поезд метро на БКЛ готовят к тестам с пассажирами

Первый в России беспилотный состав метро, который за полгода проехал более 4 тысяч километров по БКЛ без пассажиров, готовится к следующему этапу испытаний. Поезд начнет курсировать с пассажирами.

Разработчикам предстоит проверить, как система искусственного интеллекта справится с реальными ситуациями на станциях и в часы пик, когда пассажиры задерживают закрытие дверей или заходят в вагон в последний момент.

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