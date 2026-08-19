Собянин: московские специалисты восстанавливают медучреждения в ЛНР и ДНР

Московские специалисты восстанавливают объекты здравоохранения в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Например, в Донецке провели реконструкцию трех корпусов крупнейшего медучреждения города. Обновили поликлинику, диагностический центр и отделение кардиохирургии.

В Луганске модернизировали поликлинику и два корпуса больницы, в том числе амбулаторный корпус и женскую консультацию. Также отремонтировали здание отделения детской клинической больницы. Сейчас продолжается реконструкция четырехэтажного корпуса больницы площадью почти 3,8 тысячи квадратных метров.

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