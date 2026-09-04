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04 сентября, 07:15

Транспорт

Движение ограничат в центре Москвы в День города

Движение ограничат в центре Москвы в День города

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В День города, 5 и 6 сентября, в центре Москвы ограничат движение транспорта. Проезд закроют от Лужников до Смоленской набережной. С 14:30 до 17:30 временно ограничат движение на Берсеневской, Софийской, Раушской и участках Болотной набережных.

С 15:00 до 17:30 ограничения введут на участках Болотной и Кадашевской набережных, в Малом и Большом Толмачевском, Лубочном, Фалеевском переулках, на улице Балчуг, Малом Москворецком мосту и Болотной площади, а также в боковом проезде улицы Серафимовича.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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