Движение ограничат в центре Москвы в День города

В День города, 5 и 6 сентября, в центре Москвы ограничат движение транспорта. Проезд закроют от Лужников до Смоленской набережной. С 14:30 до 17:30 временно ограничат движение на Берсеневской, Софийской, Раушской и участках Болотной набережных.

С 15:00 до 17:30 ограничения введут на участках Болотной и Кадашевской набережных, в Малом и Большом Толмачевском, Лубочном, Фалеевском переулках, на улице Балчуг, Малом Москворецком мосту и Болотной площади, а также в боковом проезде улицы Серафимовича.

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