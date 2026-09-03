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03 сентября, 07:15

Транспорт

Турецкая авиакомпания Pegasus выполняет рейсы в Россию по расписанию

Турецкая авиакомпания Pegasus выполняет рейсы в Россию по расписанию

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Турецкая авиакомпания Pegasus продолжает выполнять рейсы в Россию по расписанию. Об этом сообщил сам перевозчик.

Накануне ночные отмены рейсов были связаны с техническими и операционными причинами. Для пассажиров оперативно добавили борта.

В Росавиации подтвердили, что все работает штатно. Российский союз туриндустрии связал отмену рейсов в Москву с необходимостью подтвердить действие договоров страхования полетных программ в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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