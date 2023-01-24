Автомобиль сбил трех человек в Марьино

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Водитель автомобиля сбил трех человек в Марьино. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"В районе дома 21 на улице Нижние поля водитель совершил наезд на пешеходов, пострадали три человека", – указано в сообщении.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что наезд на группу людей произошел на тротуаре. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение на месте происшествия не затруднено.

До этого на Кубани водитель легкового автомобиля наехал на четырех подростков на пешеходном переходе. Тогда пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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