В Хабаровском крае перевернулся "Камаз", погибли пять человек

Фото: МВД России

Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае из-за опрокидывания "Камаза". Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" 1978 года рождения, двигаясь со стороны Албазина в сторону поселка Харпичан, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием", – указано в сообщении.

До того, как приехала скорая помощь, водитель и четыре пассажира скончались. Все они были работниками одного из региональных предприятий.

Следственно-оперативная служба работает на месте аварии.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще восемь пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии. Тогда водитель автобуса "Урал" потерял контроль над управлением транспортным средством, предположительно из-за отказавших тормозов. Автобус съехал с трассы и перевернулся.

Ранее сообщалось, что в центре Калуги водитель на легковушке врезался в остановку общественного транспорта. Известно, что виновник ДТП 1974 года рождения был до этого лишен прав. В результате инцидента пострадали 11 человек.

Автобус с вахтовиками попал в аварию в Якутии