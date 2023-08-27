Три человека погибли в аварии в Новосибирской области

Фото: vk.com/incident_nsk

Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Там на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля, сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 10:20 (06:20 по московскому времени). Мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем BYD F3, двигался по автодороге Купино – Чистоозерное со стороны рабочего поселка. На 60-м километре автодороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "ВАЗ 2105".

"В результате произошедшего погибли три человека: оба водителя, мужчина-пассажир автомобиля "ВАЗ", возраст и характер травм пострадавшего устанавливается", – говорится в сообщении.

На территории ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае погибли пять человек из-за опрокидывания "Камаза". Водитель и четыре пассажира скончались до того, как место аварии прибыла скорая помощь.

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