11:48Происшествия
Два пешехода пострадали в результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве
"Грузовой автомобиль "Рено" совершил столкновение с автомобилем "Хендай Портер", который от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель грузового авто намеревался совершить запрещенный на участке дороги разворот.
В результате происшествия госпитализировали ребенка. Медики оценили состояние несовершеннолетнего пациента как тяжелое.
Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы.
До этого шесть детей пострадали в ДТП в ТиНАО. Водитель минивэна "Тойота Исис" не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с мачтой городского освещения. Детям, находившимся в авто в момент происшествия, потребовалась помощь медиков.
Три автомобиля столкнулись на Нижегородской улице в Москве
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