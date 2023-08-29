Два пешехода пострадали в результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Женщина и ее семилетний сын пострадали на Волгоградском проспекте в Москве после наезда автомобиля, вылетевшего на тротуар от столкновения с грузовиком. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Грузовой автомобиль "Рено" совершил столкновение с автомобилем "Хендай Портер", который от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузового авто намеревался совершить запрещенный на участке дороги разворот.

В результате происшествия госпитализировали ребенка. Медики оценили состояние несовершеннолетнего пациента как тяжелое.



Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы.

До этого шесть детей пострадали в ДТП в ТиНАО. Водитель минивэна "Тойота Исис" не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с мачтой городского освещения. Детям, находившимся в авто в момент происшествия, потребовалась помощь медиков.



Три автомобиля столкнулись на Нижегородской улице в Москве