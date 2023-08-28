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Шесть детей пострадали в результате ДТП в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

"В деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель минивэна "Тойота Исис" не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с мачтой городского освещения", – рассказали в ведомстве.

В машине ехали шесть несовершеннолетних, которым в результате аварии потребовалась медицинская помощь. Их отвезли в больницу.

Прокуратура ТиНАО взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Там на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла в 10:20 (06:20 по московскому времени) 27 августа. Мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем BYD F3, двигался по автодороге Купино – Чистоозерное со стороны рабочего поселка. На 60-м километре автодороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "ВАЗ 2105".



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