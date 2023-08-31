Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Саратове

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Семь человек, включая двух детей, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести в результате аварии при участии рейсового автобуса и фуры в Гагаринском районе Саратова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, ДТП привело к гибели жительницы Подмосковья. Пострадавшие получают медицинскую помощь в больницах города, еще троим ее оказали на месте, уточнил глава Саратовской области.

Он отметил, что пострадавшие являются жителями Дагестана, Московской области и Бурятии.

О столкновении пассажирского автобуса Москва – Махачкала и фуры Mercedes стало известно ночью 31 августа.

"По предварительной информации, грузовой автомобиль "Мерседес ", под управлением 62-летнего гражданина, совершил наезд на стоящий автобус "Неоплан", – говорится в сообщении главка МВД по региону.

Ранее женщина и ее семилетний сын пострадали на Волгоградском проспекте в Москве после наезда автомобиля, вылетевшего на тротуар от столкновения с грузовиком. По предварительным данным, водитель грузового авто намеревался совершить запрещенный на участке дороги разворот.

"Московский патруль": ДТП произошло на Нижегородской улице