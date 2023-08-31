Один человек погиб и десять пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Саратовом

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

В ночь на 31 августа в Гагаринском районе Саратовской области произошло столкновение пассажирского автобуса маршрута Москва – Махачкала и фуры Mercedes. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

В результате аварии из автобуса один человек погиб, еще десять получили различные травмы. Пострадавшим на месте ДТП оказывается медицинская помощь.

Ранее ДТП с участием двух легковушек произошло на трассе в Свердловской области. В результате пострадали восемь человек, включая подростка.

До этого девять туристов получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Гудаутском районе в Абхазии. ДТП произошло на 85-м километре автотрассы Псоу – Ингур, недалеко от села Псырцха.

ДТП произошло на 88-м км МКАД