На 88-м км МКАД затруднено движение из-за столкновения нескольких авто

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 88-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы Москвы, они уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе аварии затруднено, автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что автомобиль выехал на тротуар на Люблинской улице в районе дома 92, корпуса 2, в Москве и совершил наезд на двух пешеходов.

До этого женщина и ее семилетний сын пострадали на Волгоградском проспекте в Москве после наезда автомобиля, вылетевшего на тротуар от столкновения с грузовиком.

Автомобиль выехал на тротуар на Волгоградском проспекте